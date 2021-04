No Fluff Jobs kontynuuje międzynarodową ekspansję i wchodzi na Ukrainę i Białoruś

Ogromny potencjał za wschodnią granicą

W roku ubiegłym około 1,7% aplikacji pochodziło z Ukrainy, a 0,5% z Białorusi, co pokazuje wielki potencjał do rozwoju, zwłaszcza że polskie firmy usilnie poszukują źródeł pozyskiwania specjalistów z branży IT.

– Zauważamy, że specjaliści IT z Ukrainy i Białorusi wciąż stanowią niewielki odsetek aplikujących na oferty dostępne na No Fluff Jobs. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że na ukraińskim rynku obecnych jest ponad 200 tysięcy programistów, a około 70 proc. ukończyło studia informatyczne. W Kijowie odsetek seniorów jest wyższy niż juniorów – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie swojej usługi w tych krajach, co umożliwi kandydatom znalezienie pracy w sektorze IT również w Polsce, a firmom z tych krajów promowanie się na rodzimych rynkach według najwyższych standardów transparentności płac, które są znakiem rozpoznawczym ofert na No Fluff Jobs. To oznacza także większe możliwości dla naszych rodzimych firm na pozyskanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Ogłoszenia kierowane do starszych specjalistów popularne wśród kandydatów z zagranicy

Ciekawie prezentuje się rozkład dotyczący poziomu stanowisk, na które aplikowały osoby z zagranicy w roku 2020. Według danych No Fluff Jobs, większość zagranicznych kandydatów odpowiadała na ogłoszenia, które dotyczyły stanowisk na poziomie MID, czyli osób z doświadczeniem średnio zaawansowanym (63 proc.) lub starszych specjalistów, tzw. seniorów (59 proc.). Przy czym w pierwszym kwartale liczby te wzrosły kolejno do 80 i 74 proc.

W przypadku naszych wschodnich sąsiadów podobnie prym wiodły te same stanowiska. Na Ukrainie około 63 proc. wszystkich aplikacji stanowiły te dedykowane dla osób z doświadczeniem średnio zaawansowanym, zaś 55 proc. dla seniorów, a w przypadku Białorusi było to odpowiednio 80 i 70 proc.

Z przygotowanego przez firmę raportu, podsumowującego rok 2020 wynika, że w roku 2020 zdecydowana większość ogłoszeń kierowana była do starszych specjalistów (49 proc.) oraz pracowników z doświadczeniem średnio zaawansowanym (46 proc.).

Praca zdalna przoduje

Według No Fluff Jobs spowodowane pandemią przejście w tryb pracy zdalnej będzie miało realny wpływ na wzrost liczby aplikacji nadsyłanych przez kandydatów z zagranicy.

– W pierwszym kwartale roku 2020 oferty pracy zdalnej w IT stanowiły 10 proc. wszystkich ogłoszeń, ale pandemia wywróciła rynek do góry nogami i w czwartym kwartale udział tych ofert stanowił już 40 proc. (31 proc. w skali całego roku) – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Pierwsza informacja zwrotna z rynku, jaką otrzymaliśmy od naszych klientów, jest świetna – wiele firm od razu zdecydowało się rozszerzyć swoje rekrutacje na osoby z Białorusi i Ukrainy. Jednocześnie firmy ukraińskie i białoruskie przyjmują ideę transparentności promowaną przez No Fluff Jobs z dużym entuzjazmem.