Wynagrodzenia juniorów – nieznaczny wzrost

Według danych No Fluff Jobs, zarobki juniorów w stosunku do tych oferowanych w roku 2020 wzrosły. W pierwszym kwartale bieżącego roku mediana najniższych widełek wynagrodzeń na umowie B2B dla początkujących w branży IT wyniosła 5040 zł netto + VAT na umowie B2B, a mediana najwyższych widełek - 8400 zł netto + VAT. W przypadku umowy o pracę widełki wyniosły 5078-7500 zł brutto. W roku ubiegłym natomiast widełki te, w przypadku umowy B2B wynosiły 5000-8000 zł netto +VAT, zaś w przypadku umowy o pracę – 5000-7400 zł brutto.

– Juniorzy mogli liczyć na nieco większe wynagrodzenia niż w roku ubiegłym, lecz nieznacznie i nie w takim stopniu, jak miało to miejsce w przypadku tzw. seniorów czy też ekspertów IT – mówi dr Marek Psiuk, CTO No Fluff Jobs. – Gra jest jednak warta świeczki, gdyż w branży IT wynagrodzenia szybko rosną wraz z nabywaniem umiejętności i doświadczenia.



Frontend na topie wśród juniorów. A JavaScript najpopularniejszą technologią

Jak się okazuje, najpopularniejszą dziedziną wśród stawiających swoje pierwsze kroki w branży juniorów jest frontend – wskazało go 15 proc. uczestników badania No Fluff Jobs. Niewiele mniej, bo 14 proc. pracuje w kategorii backend. Z kolei na pozycji trzeciej uplasowały się fullstack oraz testing (po 13 proc.).

A jaka technologia jest najpopularniejsza wśród juniorów? Okazuje się, że jest to JavaScript, z którym pracuje prawie 40 proc. z nich. Na kolejnej pozycji znalazł się SQL (35 proc.), a pierwszą trójkę zamknęła Java (27 proc.). Niespełna 20 proc. deklaruje, że programuje w Pythonie, a 16 proc. w Angularze. Najmniej popularnymi technologiami okazały się z kolei Spark, Ruby, Unity i Swift.

Proces onboardingu

Zatrudnienie początkującego pracownika zawsze wiąże się z jego odpowiednim wdrożeniem w nowe obowiązki, zapoznaniem ze strukturą firmy i jej specyfiką oraz przyspieszeniem jego samodzielności w wykonywaniu codziennych zadań. Tzw. proces onboardingu, który ma na celu każdy z tych aspektów, jest istotny dla większości juniorów w branży IT i jest najważniejszą dla nich formą pomocy po rozpoczęciu pracy – wskazało na niego aż 67 proc. z nich. Ponad połowa jako jeden z elementów wspierających na początku swojej drogi w organizacji wskazała przydzielenie opiekuna, a 49 proc. opiekę mentora.

– W dobie pracy zdalnej odpowiednie wdrożenie pracownika, zwłaszcza stawiającego pierwsze kroki w branży, bywa dla firm dużym wyzwaniem. Dla niego samego również nie jest ono łatwe z wielu względów. A z naszych danych wynika, że przybyło ofert pracy zdalnej dla juniorów – w I kwartale bieżącego roku stanowiły ponad 20 proc. wszystkich ofert do nich kierowanych – mówi Marta Steiner, Head of Product & Performance w No Fluff Jobs. – Biorąc pod uwagę, iż stawiający swoje pierwsze kroki w branży IT potrzebują przede wszystkim skutecznego onboardingu, kluczowe jest umożliwienie im konsultacji z bardziej doświadczonymi specjalistami, a najlepiej przydzielenie mentora, który pomoże im wdrożyć się zarówno w nowe obowiązki, jak i będzie dzielić się cenną wiedzą i wskazówkami. Tak, by wspierać jego rozwój i pomóc mu odnaleźć się w nowych okolicznościach i jednocześnie zadbać o to, by potencjał juniora nie został zmarnowany.



No Fluff Jobs zaprasza na darmowy webinar



Już 7 lipca o godzinie 10.30 odbędzie się darmowy webinar z edycji SmoothieHR – tym razem w całości poświęcony juniorom. Eksperci – Marta Steiner (Head of Product & Performance w No Fluff Jobs), Weronika Szatan (Recruitment Devil w u2i) oraz Monika Hinc (Head of People w Scalac) omówią szczegółowo wyniki najnowszego raportu „Junior Candidate Experience 2021” oraz sytuację początkujących w branży IT. Więcej informacji dotyczących wydarzenia znaleźć można na kanałach społecznościowych No Fluff Jobs.