Finał ogólnopolskiej akcji IT Heroes walczącej ze stereotypami o branży IT. No Fluff Jobs ogłasza laureatów konkursu

„Ty też zmieniasz świat?” – wyróżnienie ciekawych projektów IT

Zamierzeniem konkursu No Fluff Jobs było umożliwienie firmom i specjalistom IT prezentacji ciekawych i wartościowych projektów, które zwykle nie mają możliwości przebicia się do mainstreamowych mediów. Mowa o często niszowych rozwiązaniach z obszarów m.in. biznesu, ekologii, elektroenergetyki, edukacji czy medycyny.

Firmy, działające w obszarze IT, w ramach konkursu „Też zmieniasz świat?” od 13 września (Światowy Dzień Programisty) do 14 listopada mogły zgłaszać je wraz z pracującymi nad nimi przedstawicielami. Następnie, spośród wszystkich zgłoszonych, portal wyłonił laureatów.

Wśród nich znalazły się projekty z kategorii, takich jak m.in. zdrowie, technologia i ekologia, w tym aplikacja do zdalnego monitorowania pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, aplikacja służąca jako numer 112 dla zwierząt, platforma pomagająca znaleźć profesjonalną pomoc psychologiczną oraz zwycięski – Ratuj z sercem – Mapa AED dr. n. med. Wojciecha Rychlika i Fundacji Zakoduj Pomoc. Popularyzuje on wiedzę o defibrylatorach automatycznych i umożliwia znalezienie najbliższego urządzenia w przestrzeni publicznej.

– Cieszymy się, że projekt, który współtworzymy z jego pomysłodawcą – dr. Wojciechem Rychlikiem, został zauważony i doceniony. Zależy nam na tym, by informacja o nim dotarła do jak największej liczby osób, gdyż realnie może pomóc ratować ludzkie życie. W tej chwili, w naszej bazie znajdują się AED, czyli automatyczne defibrylatory zewnętrzne, z prawie każdego miasta w Polsce, a ich liczba ciągle rośnie – mówi Piotr Korlaga, założyciel Fundacji Zakoduj Pomoc. – Mapa AED jest dostępna dla wszystkich. Wystarczy wejść na stronę ratujzsercem.pl lub wpisać w Google: "mapa aed", a następnie podając swoją lokalizację, odnaleźć najbliższe urządzenia. Ponadto po rejestracji każdy użytkownik może dodać automatyczny defibrylator do naszej bazy - po weryfikacji pojawi się on na naszej mapie.

No Fluff Jobs podsumowało działania w ramach kampanii

Kampania „IT Heroes” miała zasięg ogólnopolski. Działania prowadzone były zarówno w Internecie, jak i z wykorzystaniem nośników OOH w 24 miastach Polski. Na jej potrzeby powstały także m.in. 3 ekologiczne, oddychające murale – w Gdyni, Poznaniu i Krakowie i 2643 kreacji digitalowych. Informacje o akcji pojawiły się również m.in. na 280 citylightach, pociągach SKM i PKM i niemal 2 tys. ekranów w warszawskim metrze.

W ramach kampanii #ITHeroes zaprezentowano 98 projektów, w które zaangażowało się ponad 100 firm i blisko 190 osób, a kolejne kilkadziesiąt projektów, zostało zgłoszonych do opisanego powyżej konkursu. Inicjatywę wsparło także 10 liderów opinii, w tym Kasia Wągrowska, Dorota Komar, Jordan Dębowski, Marcin Osman, a także dr Maciej Kawecki, który przeprowadził wywiad ze zwycięzcami konkursu.

– Akcja No Fluff Jobs uświadomiła mi, i mam nadzieję także wszystkim jej odbiorcom, że środowisko IT chętnie pomaga w rozwoju – nie tylko sobie nawzajem, ale także angażując się w projekty pro bono dla organizacji, tak jak miało to miejsce, chociażby w przypadku zwycięskiego projektu Ratuj z sercem – Mapa AED. Warto mówić o tym głośno i pokazywać, jak wiele projektów technologicznych zorientowanych jest na podnoszenie nie tylko naszej jakości życia, ale także umożliwiających jego ratowanie – mówi Maciej Kawecki, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, od 2019 roku dziekan, a następnie prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie oraz prezes Instytutu Lema.

Lech Wikaryjczyk, przedstawiciel No Fluff Jobs, podsumowuje akcję i podkreśla jej rolę w promowaniu rozwiązań technologicznych oraz ich twórców.

– Z wielu dobrodziejstw nowych technologii takich jak chociażby e-learning, telemedycyna czy zakupy w sieci, korzystamy na co dzień, lecz wciąż niewielu z nas zdaje sobie sprawę, kto za tymi rozwiązaniami stoi. Kampania „IT Heroes” sprawiła, że wieść zarówno o projektach, jak i ich twórcach, mogła nieść się dalej. Oswajamy świat IT dla odbiorcy, który zwykle nie ma z nim zbyt wiele do czynienia, pokazujemy, że liczy się nie tylko kasa, ale też inne wartości, które niosą za sobą realizowane projekty – podsumowuje Lech Wikaryjczyk, Head of Marketing w No Fluff Jobs.