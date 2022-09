Większość programistów(-ek) zarobione pieniądze inwestuje w siebie, ⅓ z nich nie posiada samochodu, a ponad połowa wakacje spędza w domu. Nowe dane No Fluff Jobs

Programiści(-stki) z pięciu krajów zostali zapytani o to, jakie jest ich hobby. Oglądanie filmów i seriali znalazło się na pierwszym miejscu – 65 proc. badanych wskazało taką aktywność. Jednak programiści(-stki), wbrew utartym przekonaniom, nie spędzają czasu jedynie przed ekranem komputera czy telewizora. 57 proc. ankietowanych wskazało, że uprawia sport, 56 proc. spędza czas z przyjaciółmi i rodziną, a 39 proc. czas poza pracą poświęca na samorozwój. Jednocześnie 54 proc. wskazało, że wolne chwile poświęca na przeglądanie telefonu, a 53 proc. – granie w gry na komputerze lub telefonie.

– Dzień Programistów(-ek) to świetna okazja, by lepiej poznać bohaterów i bohaterki codzienności – osoby, które stoją za przybliżaniem nam świata technologii. Z okazji ich święta przeprowadziliśmy badanie wśród devów z rynków Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Ukraina). Chcieliśmy nie tylko zajrzeć za kulisy prywatnego życia programisty(-ki), ale przy okazji obalić kilka stereotypów. Kodujący i kodujące po godzinach bardzo aktywnie wykorzystują czas wolny – uprawiają sport, spędzają chwile z rodziną i chętnie stawiają na samorozwój. Co jeszcze robią, gdy zamkną służbowy komputer? W co inwestują pieniądze? Jak spędzają wakacje? Wolą Stars Wars czy Star Treka? Tego dowiesz się z najnowszego raportu No Fluff Jobs – komentuje Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs.

Ponad połowa programistów(-ek) uprawia sport, a najchętniej wybiera siłownię

Najchętniej wybieraną formą aktywności przez programistów(-ki) jest siłownia, tak odpowiedziała połowa ankietowanych. Zaraz za klubami sportowymi znalazła się jazda na rowerze (45 proc.), bieganie (35 proc.) oraz pływanie (22 proc.). Aż 41 proc. badanych zadeklarowało przy tym, że w tygodniu poświęca od 3 do 4 godzin na uprawianie sportu, a 23 proc. że aktywnie spędza 5 do 6 godzin. Od 1 do 2 godzin na ćwiczenia poświęca 18 proc. programistów, od 7 do 8 godzin 9 proc., a mniej niż godzinę tygodniowo zaledwie 3 proc.. Natomiast powyżej 8 godzin w tygodniu na sport poświęca 6 proc. badanych.

Ponad 70 proc. badanych przegląda YouTube. Na ostatnim miejscu Snapchat

Dla 54 proc. ankietowanych przeglądanie telefonu to forma spędzania wolnego czasu. Firma No Fluff Jobs zapytała więc, z jakich aplikacji badani korzystają najczęściej. wycięzcą jest YouTube (71 proc.), za nim Facebook (47 proc.) oraz Instagram (35 proc.). Kolejne wybory programistów(-ek) to: LinkedIn (34 proc.), Reddit (20 proc.), Twitter (14 proc.) i TikTok (10 proc.). Na samym końcu listy znalazł się Telegram (9 proc.) oraz Snapchat (2 proc.).

Blisko ¼ programistów(-ek) na granie w gry przeznacza od 1 do 2 godzin w tygodniu

Dokładnie 24 proc. ankietowanych powiedziało, że na gry poświęca od 1 do 2 godzin w tygodniu, 22 proc. osób na tę czynność przeznacza od 3 do 4 godzin, a 20 proc. mniej niż godzinę tygodniowo. Rekordziści grają od 5 do 6 godzin i jest ich 14 proc., od 7 do 8 godzin spędza przed grami 11 proc. badanych, a 9 proc. zadeklarowało, że gra więcej niż 8 godzin tygodniowo.

Ponad połowa badanych wakacje spędza w domu, a 20 proc. jeździ na workation

Jak się okazuje, 53 proc. programistów(-ek), którzy wzięli udział w badaniu No Fluff Jobs, wakacje spędza, relaksując się w domu, a 31 proc. zwiedza lokalnie. Dla 29 proc. badanych najlepszym kierunkiem na urlop są góry, dla 20 proc. plaże, a dla 17 proc. wieś. Z aktywnego wypoczynku za granicą korzysta 41 proc. ankietowanych, a 16 proc. badanych wybiera All-inclusive poza krajem.

Jednocześnie 20 proc. badanych jeździ na workation (to forma łączenia pracy z wakacjami, nazwa pochodzi od słów work – praca i vacation – wakacje, osoby decydujące się na taki model, wykonują swoje obowiązki służbowe zdalnie, z zagranicy) a 38 proc. powiedziało, że chciałoby, jednak niestety nie ma takiej możliwości. Natomiast 42 proc. ankietowanych jasno określiło, że nie interesuje ich taka forma podróżowania.

Blisko 70 proc. programistów(-ek) zarobione pieniądze inwestuje w siebie

Jak wynika z badania, 69 proc. badanych zarobione pieniądze inwestuje w siebie, 56 proc. oszczędza, a 39 proc. lokuje w nieruchomościach. Co trzeci(a) ankietowany(-a) gra na giełdzie, a 15 proc. zajmuje się kryptowalutami. Co ciekawe, 15 proc. ankietowanych odpowiedziało, że inwestuje w pomaganie innym, wspomagając organizacje charytatywne, czy lokalne inicjatywy.

Co trzeci(a) badany(-a) nie posiada samochodu, a po mieście porusza się na piechotę

Aż 33 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie posiada samochodu, a 62 proc. powiedziało, że po mieście najchętniej porusza się na piechotę. Ponad połowa (52 proc.) wybiera transport publiczny, 33 proc. wsiada na rower, a 7 proc. na hulajnogę. Taksówkami jeździ 9 proc. badanych, a 53 proc. samochodem.

Dostęp do raportu „Devs off-duty. What they’re up after clocking off”.

O badaniu:

Badanie przeprowadzono metodą CAWI na próbie 797 programistów i programistek z Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Ukrainy. Ankieta została przeprowadzona między 14 lipca a 31 sierpnia 2022 roku.