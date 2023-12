Podsumowanie 2023 r. i 24 trendy na przyszłość w branży IT od No Fluff Jobs

24 trendy z branży IT okiem ekspertów

W kalendarzu adwentowym No Fluff Jobs codziennie znaleźć można podsumowanie jednego trendu z branży IT lub HR, na który eksperci No Fluff Jobs zwrócili uwagę w minionych miesiącach. Tak samo jak w tradycyjnym kalendarzu adwentowym każdego dnia do 24 grudnia otwiera się jedno okienko, jeśli jednak ktoś jest niecierpliwy i chciałby od razu poznać wszystkie informacje, ma możliwość pobrania pełnej wersji raportu. Z kilkoma przykładowymi trendami można zapoznać się poniżej.

Autodegradacja

W najnowszym opracowaniu według ekspertów No Fluff Jobs wśród kandydatów i kandydatek do pracy w branży IT można zaobserwować tendencję do „autodegradacji”, czyli aplikowania na stanowiska niższe, niż wynikałoby to z ich doświadczenia zawodowego i kompetencji.

Od początku lata obserwujemy rekordy w liczbach aplikacji na poszczególne stanowiska. To pokłosie zwolnień, kryzysu i zamykanych projektów. Z powodu tej nadwyżki kandydatów i kandydatek aż 40,5 proc. osób z doświadczeniem seniorskim oraz 39,1 proc. o średnim doświadczeniu deklaruje, że aplikuje na stanowiska o niższym poziomie doświadczenia niż aktualnie posiadany. Dla pracodawców to wyzwanie – z jednej strony mogą liczyć na więcej jakościowych kandydatów/kandydatek o wysokich kwalifikacjach. Z drugiej – te osoby będą chciały jak najszybciej zbliżyć się do poziomu dotychczasowych zarobków – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Podnoszenie kwalifikacji

Według szacunków analityków ⅓ umiejętności, które były nam przydatne jeszcze kilka lat temu, wkrótce zupełnie straci znaczenie, natomiast zakres kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy co roku zwiększa się o 10 proc. Z tych powodów już 43 proc. polskich przedsiębiorstw z sektora technologicznego wprowadziło ścieżki upskillingu lub reskillingu dla swoich pracowników i pracowniczek.

AI w pracy i w rekrutacji

Dobrym przykładem rozwoju kompetencji jest wprowadzenie technologii sztucznej inteligencji. Jak wynika z danych No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy, już połowa polskich firm IT pozwala pracownikom i pracowniczkom korzystać z narzędzi AI w codziennej pracy. W procesach rekrutacji z jej pomocy korzysta aż 60 proc. rekruterów i rekruterek.

Co dalej z zatrudnianiem na B2B?

W opracowaniu możemy również poczytać o zmianach, które mogą dotknąć branżę w przypadku wprowadzenia przez Unię Europejską ograniczeń możliwości zatrudniania pracowników na kontrakcie B2B, jeśli praca nosi znamiona etatu. W IT pracę freelancera, najczęściej w formie umowy B2B, wybiera ponad 78 proc. specjalistów i specjalistek, głównie ze względu na elastyczność i lepsze warunki finansowe. Firmy IT także wolą oferować ten rodzaj zatrudnienia, ponieważ pozwala im ponosić niższe koszty i jednocześnie oferować atrakcyjne zarobki.

Zetki nie chcą aplikować na oferty bez widełek wynagrodzeń

Eksperci i ekspertki No Fluff Jobs zwrócili również uwagę na konieczność dostosowania się firm do zmian wynikających z wejścia na rynek pracy osób z pokolenia Z, czyli urodzonych między 1997 a 2012 r. Temat wynagrodzeń jest dla nich ważny i nie stanowi tabu – aż 85 proc. deklaruje, że to mało prawdopodobne, by zaaplikowali na ofertę pracy bez podanego zakresu wynagrodzenia. Przy wyborze miejsca pracy zwracają też uwagę na wartości firmy, z którymi mogą się utożsamiać, elastyczność i dbanie o work-life balance, ale także działania pracodawców na rzecz środowiska oraz programy wspierające mniejszości.

