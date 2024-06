66 proc. Polek i Polaków nie wykorzystało w całości urlopu wypoczynkowego za ubiegły rok. Ponad ⅓ oddałaby część urlopu w zamian za 4-dniowy tydzień pracy. Nowe dane No Fluff Jobs

Urlopy wypoczynkowe Polaków często są wypoczynkiem głównie z nazwy – aż 72 proc. polskich pracowników i pracowniczek zdarzało się podczas urlopów odbierać służbowe telefony, 66 proc. sprawdzało służbową skrzynkę mailową, a 61 proc. wykonywało na urlopie obowiązki zawodowe, jak wynika z najnowszego raportu No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy, który od 10 lat wyznacza standardy rekrutacji.

Polacy nie wykorzystują urlopów, ale chcieliby mieć ich więcej

Według Eurostatu Polacy są drugim najbardziej zapracowanym narodem w Unii Europejskiej. Pracujemy przeciętnie 40,4 godziny tygodniowo, podczas gdy unijna średnia wynosi 37,5 godziny. Jednocześnie 45 proc. osób pracujących w Polsce doświadcza wypalenia zawodowego. Według danych No Fluff Jobs aż 66 proc. pracowników i pracowniczek nie wykorzystało w ubiegłym roku całej puli urlopu wypoczynkowego, ale 72 proc. chciałoby mieć więcej dni wolnych, niż obecnie im przysługuje. W grupie osób w wieku od 25 do 34 lat ten odsetek wzrasta do 78 proc. Wyższego limitu urlopów częściej chcą kobiety (75 proc. w porównaniu do 70 proc. mężczyzn).

Więcej urlopu wypoczynkowego – tak, ale nie kosztem pensji

Aż 37 proc. Polek i Polaków deklaruje, że zgodziłoby się na zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w zamian za 4-dniowy tydzień pracy. Na takie rozwiązanie nie zgodziłoby się 35 proc., a 28 proc. jest niezdecydowanych. Spośród przedstawicieli i przedstawicielek najmłodszego pokolenia na rynku pracy zainteresowanie tym pomysłem wyraża już 50 proc. Znacznie mniejszy entuzjazm budzi propozycja zmniejszenia wynagrodzenia w zamian za zwiększenie liczby dni wolnych – na to rozwiązanie przystaje zaledwie 15 proc. pracowników i pracowniczek, 22 proc. jest niezdecydowanych, a 63 proc. byłoby przeciw.

Zamiast o work-life balance powinniśmy dziś mówić o life-work balance, aby podkreślić znaczenie aspektu życia prywatnego, które zdarza nam się zaniedbywać właśnie na rzecz pracy. Najnowsze dane No Fluff Jobs dają do myślenia: 72 proc. osób odbiera telefony służbowe podczas urlopu, a 61 proc. zdarza się wykonywać wtedy obowiązki służbowe. Powodów może być kilka: pracownicy i pracowniczki mają za dużo na głowie i boją się natłoku pracy po powrocie. Jednocześnie to pracodawcy mogą wywierać presję, podczas gdy powinni dbać o dobrostan zespołów oraz zapewniać przestrzeń do odpoczynku. W końcu wypoczęty pracownik to zaangażowany i efektywny pracownik – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs.

Warto pamiętać, że Kodeks pracy nie określa górnego limitu liczby dni urlopu wypoczynkowego. Niektóre firmy oferują nielimitowany urlop jako benefit. Z takiej możliwości chętnie skorzystałoby 63 proc. Polek i Polaków, a wśród osób z miast powyżej 500 tys. mieszkańców ten odsetek wzrasta do 74 proc. Co ciekawe, aż ¼ badanych nie jest pewna, czy chciałaby móc korzystać z takiego rozwiązania, a 12 proc. jest mu przeciwne.

Podczas urlopu… możesz wygrać sprzęt komputerowy do pracy

Dla osób, które cenią sobie dobry sprzęt komputerowy: czy to do pracy, czy rozrywki, No Fluff Jobs przygotował akcję Peceteria, w której dwie główne nagrody to zestawy komputerowe złożone przez rywalizujących ze sobą ekspertów sprzętowych i YouTuberów: TechLiptona oraz ZMASLO. Każdy z nich otrzymał od No Fluff Jobs najnowocześniejszy procesor Intel oraz budżet w wysokości 20 tys. zł netto, który ma wykorzystać do ulepszenia swojej jednostki. Oprócz dwóch nagród głównych w Peceterii przygotowano również 38 nagród dodatkowych, m.in. procesory Intel, fotele gamingowe, gimbale, drony czy konsole retro.

Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy kupić przygotowanego przez No Fluff Jobs e-booka Podstawy wybierania komponentów do PC i „podkręcania” sprzętu, do którego kupujący otrzymają losy. Zwycięzcy zostaną wylosowani 20 czerwca podczas wielkiego finału, który będzie można oglądać na kanale YouTube portalu. Zwycięzcę wyłoni twórca kanału YT Michał Pisarski Tech, ekspert w recenzowaniu i testowaniu sprzętu. Postęp prac nad składaniem zestawów można śledzić w mediach społecznościowych No Fluff Jobs oraz wszystkich trzech YouTuberów.

Część zysków ze sprzedaży e-booka zostanie przekazana na wsparcie Hakersów – organizacji, która zapewnia pomoc dzieciom wykluczonym cyfrowo.

Partnerem technologicznym Peceterii jest Intel. Loteria jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

Metodyka badania: Raport powstał na podstawie badania DIY wykonanego na platformie Omnisurv by IQS w dniach 25-28.04.2024 r. przez No Fluff Jobs. Do badania wybrano reprezentatywną próbę ogólnopolską osób w wieku 18-64 lat. Próba była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości (na podstawie danych demograficznych GUS), a jej liczebność wyniosła 1000 osób. Błąd maksymalny oszacowano na poziomie 3%. W raporcie odnosimy się także do danych pochodzących z innych źródeł.