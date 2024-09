W ciągu dwóch lat o połowę spadł odsetek ofert pracy dla początkujących. W IT na jedno ogłoszenie juniorskie spływa średnio 84 CV. Najnowsze dane od No Fluff Jobs

Trwające już od prawie roku załamanie na rynku pracy IT boleśnie dotknęło nie tylko doświadczonych specjalistów i specjalistki, ale też osoby rozpoczynające dopiero swoją karierę. Odsetek ofert pracy dla juniorów i juniorek w tej branży, który jeszcze w 2022 r. wynosił 21,6 proc., w 2023 r. spadł do 10,4 proc., a obecnie nieznacznie wzrósł do 11,1 proc., jak wynika z danych No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy, który od 10 lat ułatwia kandydatom i kandydatkom znalezienie pracy dopasowanej do ich oczekiwań finansowych.

Najwyższy odsetek ofert dla początkujących – 15,3 proc. – można znaleźć w specjalizacji Backend, w której ogółem publikowanych jest najwięcej ogłoszeń o pracy w IT. Druga pod tym względem jest specjalizacja Support – 13,3 proc. ogłoszeń – a w dalszej kolejności: Fullstack (10,3 proc.), Testing (8,2 proc.) oraz Data & BI (6,4 proc.). Średnia liczba CV wysyłanych w odpowiedzi na jedną ofertę adresowaną do juniorów i juniorek wynosi 84, podobnie jak ubiegłym roku.

Od kilkunastu miesięcy rynek pracy jest trudny dla osób szukających pierwszego zatrudnienia, niezależnie od branży. Choć rzeczywiście to początkujący najbardziej odczuli kryzys, z raportu No Fluff Jobs „Bezrobocie w IT” wiemy, że blisko 60 proc. specjalistów i specjalistek IT aplikuje na oferty wymagające niższego doświadczenia, niż posiadają, ponieważ znalezienie pracy na wyższym i lepiej płatnym stanowisku stało się trudniejsze niż kiedyś. Liczymy, że nadchodząca jesień przyniesie widoczne odbicie na rynku pracy – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Poza IT najwięcej pracy dla początkujących jest w sprzedaży

W innych branżach typu white collars (tzw. białe kołnierzyki, jak kolokwialnie nazywa się osoby wykonujące prace inne niż fizyczne), takich jak marketing, sprzedaż, finanse, HR, logistyka czy prawo, sytuacja początkujących pracowników i pracowniczek również jest trudna. W 2024 roku odsetek ogłoszeń o pracy kierowanych do juniorów i juniorek wynosił 20,9 proc.

Największy wybór mają osoby stawiające pierwsze kroki w sprzedaży, gdzie odsetek ofert wynosi 29,8 proc. Drugie miejsce zajmuje obsługa klienta (16 proc.), trzecie marketing (14,5 proc.), a kolejne – administracja biurowa (12,7 proc.) i finanse (10,4 proc.).

Wynagrodzenia na stanowiskach juniorskich stoją w miejscu

W ubiegłym roku mediany dolnych i górnych widełek wynagrodzeń dla początkujących w IT wynosiły 7–10,1 tys. zł netto + VAT na kontrakcie B2B. Obecnie mediana dolnych widełek pozostaje bez zmian, a górnych nieznacznie spadła – do 10 tys. zł netto + VAT. Minimalne zmiany odnotowano też w przypadku ofert zatrudnienia na umowie o pracę. W 2023 r. mediany widełek wynagrodzeń wynosiły 6-8,6 tys. zł brutto, obecnie jest to 6-9 tys. zł brutto.

W kategoriach white collars, bez IT, zarobki juniorów i juniorek są niższe, a ich wzrost rok do roku również jest minimalny. W 2023 r. mediany dolnych i górnych widełek wynagrodzeń na kontrakcie B2B wynosiły 5-7 tys. zł netto + VAT, obecnie wynoszą 5-8 tys. zł netto + VAT. Jeśli chodzi o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to rok temu mediany oferowanych zarobków wynosiły 5-6,5 tys. zł brutto, a teraz jest to 5-6,8 tys. zł brutto.