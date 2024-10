Tylko 18 proc. polskich pracowników i pracowniczek zna warunki awansów i podwyżek w swoich firmach. Co trzecia osoba ma od pracodawcy zapewnioną możliwość szkoleń i rozwoju. Nowe dane No Fluff Jobs

Zaledwie 18 proc. pracowników i pracowniczek ma dostęp do informacji o ścieżce kariery w swojej obecnej pracy, zna warunki awansu i/lub podwyżki, jak wynika z najnowszego raportu No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami, który od 10 lat ułatwia kandydatom i kandydatkom znalezienie pracy dopasowanej do ich oczekiwań finansowych. Tylko 34 proc. zatrudnionych, pytanych o to, co oferuje im obecny pracodawca, wskazuje możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego. Z elastycznych godzin pracy może korzystać 30 proc. badanych, 17 proc. ma możliwość wyboru trybu pracy (zdalnego, hybrydowego lub stacjonarnego), a zaledwie 9 proc. mogło przy zatrudnianiu wybrać typ umowy. Najwięcej badanych – 38 proc. – wskazało odpowiedź „żadne z powyższych”.

W każdym badaniu No Fluff Jobs, w którym pytamy o najważniejsze aspekty pracy, na górze zestawienia pojawiają się: wynagrodzenie i możliwości rozwoju. Tymczasem niewielki odsetek pracujących Polek i Polaków ma dostęp do informacji m.in. o oferowanym wynagrodzeniu, ścieżce kariery czy budżecie rozwojowym. Powodów może być kilka: niektóre firmy szukają w ten sposób oszczędności w trudniejszych czasach, inne może dopiero zaczynają porządkować swoje procesy i dbać o doświadczenia pracowników i pracowniczek. Inwestowanie w rozwój i dobrostan pracownika to także inwestowanie w organizację, która zyskuje nowe kompetencje i zmniejsza ryzyko rotacji – komentuje Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs.

Ubezpieczenie na życie coraz popularniejszym benefitem

Od lat do najczęściej oferowanym przez pracodawców benefitem – i jednocześnie najbardziej pożądanym przez pracowników i pracowniczki – jest prywatna opieka medyczna. Według danych No Fluff Jobs pojawia się w 73 proc. ogłoszeń. W blisko 60 proc. ofert pracy wymieniana jest również karta subskrypcyjna na zajęcia sportowe.

Jednak, patrząc całościowo na rynek, firmy nie oferują zbyt wielu świadczeń pozapłacowych. Trzeci co do popularności benefit – budżet szkoleniowy – można znaleźć w 41 proc. ogłoszeń o pracy. Kolejne miejsca zajmują: praca w małym zespole (29,5 proc.), ubezpieczenie na życie (24 proc.), lekcje językowe (13 proc.), imprezy integracyjne (10 proc.) oraz karta lunchowa (5,4 proc.). Warto wspomnieć, że odsetek ofert zawierających informację o ubezpieczeniu na życie od początku roku wzrósł aż o 6 punktów procentowych.

Parking dla rowerów już w połowie ofert pracy

Z kolei wśród najczęściej proponowanych przez firmy udogodnień znajdują się nowoczesne biuro (59 proc. ofert), parking dla rowerów (49 proc.) i darmowy parking (41 proc.). W 28 proc. ogłoszeń pracodawcy wspominają o playroomie (pokoju, w którym pracownicy mogą się odprężyć przy różnego rodzaju rozrywkach, np. grach), a w 26 proc. o darmowych przekąskach.

Dla części osób poszukujących pracy benefitem albo przynajmniej zaletą może być brak dress code’u, czyli wymogu formalnego ubioru w pracy. Wysoki odsetek ogłoszeń podkreślających brak tego typu wymagań można znaleźć w branżach takich jak IT (51 proc. ofert), telekomunikacja (44 proc.), konsulting (39 proc.) i marketing (36 proc.).

Źródło:

Dane pochodzą z portalu No Fluff Jobs i dotyczą 3. kwartału 2024 roku.