Ponad 90 proc. Polaków woli aplikować na oferty pracy z podanym wynagrodzeniem. Komentarz eksperta do planowanego projektu ustawy o jawności płac

Temat transparentności wynagrodzeń jest nam szczególnie bliski, a z przeprowadzanych przez nas badań wynika, że nie tylko nam – aż 92,9 proc. Polek i Polaków uważa pokazywanie widełek za ważny lub bardzo ważny element ogłoszeń o pracy. Co więcej, 91 proc. osób w wieku produkcyjnym woli aplikować na oferty z podaną stawką – w przypadku najmłodszego pokolenia na rynku pracy (osób w wieku 18-28 lat, tzw. pokolenie Z), ten odsetek skacze do poziomu 97 proc. W samym IT 64 proc. specjalistów i specjalistek o najwyższym poziomie doświadczenia (senior / ekspert) nie aplikuje na ogłoszenia bez podanych widełek wynagrodzenia.

Tylko 12 proc. osób ma zaufanie do pracodawców, którzy nie podają zakresów wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracy, jak wynika z badania, które przeprowadziliśmy w ramach akcji edukacyjnej „Widełki wszędzie”. Jednym z problemów jest brak opracowanej siatki płac: w samym IT, które słynie z nowoczesnego podejścia, jedynie 30 proc. firm ma siatki płac, które są znane pracownikom i pracowniczkom. Na portalu No Fluff Jobs zawsze wymagaliśmy od firm publikujących oferty pracy podawania widełek wynagrodzeń i bardzo cieszy mnie fakt, że w Polsce spełnienie założeń dyrektywy unijnej o transparentności i równości płac może nastąpić już niebawem. Złożenie w sejmie projektu ustawy o obowiązkowych widełkach w ogłoszeniach utwierdza mnie w przekonaniu, że walka o transparentny rynek, którą No Fluff Jobs toczy od początku swego działania ponad dekadę temu, ma sens i zbiera owoce.

Przedział widełek płacowych musi być ograniczony – maksymalnie do dwukrotności

Na pewno znajdą się firmy, które będą chciały obejść nowe przepisy i pokuszą się o podanie zakresu np. 10-50 tys. zł. Takie „widełki” są bezwartościowe, mogą rodzić niepotrzebną frustrację i spowodować spadek zaufania do firmy. W No Fluff Jobs pozwalamy na maksymalny przedział widełek x-2x (np. 10-20 tys. zł), choć oczywiście zachęcamy firmy do zmniejszania zakresu. Wiele organizacji, które podjęło z nami współpracę, widzi zalety takiego podejścia: otrzymują bardziej wartościowe aplikacje, szybciej zamykają rekrutacje. Regularnie do grona naszych klientów dołączają nowe firmy, które postanowiły publikować ogłoszenia z podanym wynagrodzeniem.

W jakich branżach znajdziemy najwyższe widełki?

W naszym najnowszym badaniu „Rynek pracy w Polsce” podsumowaliśmy zarobki z 14 kategorii występujących na No Fluff Jobs. Wzięliśmy pod uwagę oferty dla osób o najwyższym poziomie doświadczenia na kontraktach B2B. Na pierwszym miejscu znalazło się IT z medianą górnych widełek sięgającą 27,3 tys. zł netto (+VAT). Tuż za nim znalazły się: automatyka, telekomunikacja, mechanika, prawo, sprzedaż i konsulting. We wszystkich tych branżach górne widełki wynagrodzeń przekraczały 20 tys. zł netto (+VAT).

Publikowanie stawek już na etapie ogłoszenia przynosi korzyści obu stronom: zarówno kandydującym, jak i rekrutującym. Pozwala oszczędzić czas poświęcony na proces rekrutacji, który z góry jest skazany na porażkę, gdy nie zostaną spełnione oczekiwania finansowe kandydata. Dodatkowo transparentność przyczynia się do niwelowania luki płacowej, czyli różnicy zarobków osób na tych samych stanowiskach, których stawka znacząco różni się od siebie.

W No Fluff Jobs wierzymy, że na transparentność i równe szanse zasługuje każdy – niezależnie od branży. Dlatego w 2022 r. przeprowadziliśmy ogólnopolską kampanię „Szanuj siebie”, w której zwracaliśmy uwagę na problemy nieprzejrzystych procesów rekrutacyjnych, dyskryminacji pracowników i pracowniczek ze względu na wiek lub płeć i braku informacji o proponowanych zarobkach. W tym samym roku otworzyliśmy się na kolejne kategorie, m.in. sprzedaż, HR, logistykę, marketing, inżynierię, obsługę klienta. Oczywiście zasady pozostały te same: od wszystkich wymagamy podania widełek wynagrodzenia.

Źródła danych:

Badanie oceny ogłoszeń o pracy, sierpień 2023, Omnisurv by IQS dla No Fluff Jobs

Jak zadbać o szacunek w rekrutacjach?, MASMI dla No Fluff Jobs, wrzesień 2022

Candidate Experience w IT 2023. Doświadczenia kandydujących w rekrutacji, No Fluff Jobs

Rynek pracy w Polsce 2024, No Fluff Jobs