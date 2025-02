Zarobki w IT wciąż są najwyższe, ale ich wzrost wyhamował. Najszybciej rosną wynagrodzenia w sprzedaży – na kontrakcie B2B nawet o 27,3 proc. rok do roku

Początek roku to czas, w którym wiele osób decyduje się na szukanie nowej pracy. Nie inaczej było w styczniu 2025 r. Liczba osób aplikujących na oferty pracy w stosunku do grudnia 2024 r. wzrosła aż o 60 proc., jak wynika z najnowszej analizy wszystkich branż obecnych na No Fluff Jobs, polskim portalu z ogłoszeniami, który od 10 lat ułatwia kandydatom i kandydatkom znalezienie pracy dopasowanej do ich oczekiwań finansowych. Jednak w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku widać blisko 15-procentowy spadek liczby aplikacji.

W styczniu 2025 r. najwięcej ogłoszeń o pracy opublikowano w kategorii Sprzedaż – stanowią one aż 14 proc. wszystkich nowych ofert z tego miesiąca. Kolejne miejsca zajęły: Programowanie Backend (12 proc. wszystkich opublikowanych w styczniu ogłoszeń), Finanse i księgowość (6,8 proc.), Programowanie Fullstack (6 proc.), Analiza danych (6 proc.), Obsługa klienta (5 proc.) i Marketing (4,8 proc.).

Najwyższe zarobki w IT, największy wzrost wynagrodzeń w sprzedaży

Najwyższe widełki oferowanych wynagrodzeń można znaleźć w kategoriach IT. W przypadku Analizy danych jest to od 22,8 tys. do 27 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 15-21 tys. zł brutto na umowie o pracę. Z kolei w obu kategoriach związanych z programowaniem jest to 20,1-25,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B lub 15-20 tys. zł brutto (Fullstack) i 15-22 tys. zł brutto (Backend) na umowie o pracę.

W pozostałych branżach kwoty pięciocyfrowe znajdziemy tylko w Finansach i księgowości oraz w górnych widełkach w kategoriach Sprzedaż i Marketing:

Finanse i księgowość : 10-14,7 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 8-11,5 tys. zł brutto na umowie o pracę;

Sprzedaż : 8,4-14 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 7,5-10 tys. zł brutto na umowie o pracę;

Marketing : 7,5-11 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 7-10 tys. zł brutto na umowie o pracę;

Obsługa klienta : 7-9 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 6-9 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Przyglądając się wynagrodzeniom w poszczególnych branżach, warto patrzeć nie tylko na ich wysokość, ale również dynamikę zmian. Chociaż w kategoriach z branży IT widełki są najwyższe, to, w porównaniu do stycznia ubiegłego roku, widać wyraźne zahamowanie wzrostu, a nawet spadek. Z kolei w sprzedaży oferowane wynagrodzenia rok do roku znacząco wzrosły – w dolnych widełkach o 18,2 proc. na B2B i 15,4 proc. na umowie o pracę, a w górnych o 27,3 proc. na B2B i 9,5 proc. na umowie o pracę. Również w marketingu, finansach i księgowości oraz obsłudze klienta widać wzrosty oferowanych wynagrodzeń na poziomie do kilkunastu procent – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

W opisywanych kategoriach w styczniu 2025 r. zaobserwowano następujące zmiany widełek wynagrodzeń w stosunku do stycznia 2024 r.:

ZMIANA MIN – procentowy wzrost/spadek wysokości dolnych widełek w porównaniu ze styczniem 2024

ZMIANA MAX – procentowy wzrost/spadek wysokości górnych widełek w porównaniu ze styczniem 2024

W przypadku umów B2B – kwoty w złotych netto

W przypadku umów o pracę – kwoty w złotych brutto

Zdecydowanie wraca praca stacjonarna

Spośród wszystkich ofert pracy opublikowanych na No Fluff Jobs w styczniu 2025 r. najwięcej – 47 proc. – wskazywało na pracę stacjonarną. Możliwość pracy zdalnej była wymieniana w 29,5 proc., a hybrydowej w 23,7 proc. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku odsetek ogłoszeń z pracą stacjonarną wzrósł o ponad 6 p.p., a praca zdalna i hybrydowa straciły po 3 p.p. Z kolei w porównaniu ze styczniem 2024 r. praca hybrydowa zyskała 4 p.p., stacjonarna 1 p.p., a zdalna straciła 5 p.p. udziału.

Aż 28,4 proc. omawianych ofert ze stycznia 2025 r. dotyczyło pracy w Warszawie. Drugą pozycję zajął Kraków (14,9 proc.), a kolejne Trójmiasto (10,4 proc.), Wrocław (8,6 proc.), Katowice (5,6 proc.) i Poznań (5,5 proc.).