Ponad połowa młodszych Zetek jest za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Od jakiegoś czasu trwają dyskusje na temat ewentualnych zmian w przepisach określających wiek emerytalny, który obecnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na konieczność zrównania wieku przechodzenia na emeryturę w przypadku obu płci zwracał niedawno uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Polacy są podzieleni, jeśli chodzi o tę kwestię – 40 proc. jest zdania, że powinien on zostać zrównany dla obu płci, 39 proc. uważa, że nie powinien zostać zrównany, a 21 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat. To dane z badania przeprowadzonego na potrzeby najnowszego raportu „Sprawiedliwość w pracy” od No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami, który od 10 lat ułatwia kandydatom i kandydatkom znalezienie pracy dopasowanej do oczekiwań finansowych.

Poparcie dla zrównania wieku emerytalnego spada wśród starszych respondentów

Zupełnie inaczej wygląda to jednak, jeśli spojrzymy na rozkład odpowiedzi według płci. Za zrównaniem wieku emerytalnego opowiada się połowa mężczyzn i tylko 29 proc. kobiet, a przeciwko tej koncepcji jest połowa kobiet i tylko 1/4 mężczyzn. Zdania na ten temat nie ma 23 proc. mężczyzn i 19 proc. kobiet.

Według danych ZUS-u na koniec 2024 roku większość, bo 58 proc. aktywnych zawodowo emerytów, to kobiety. Niestety, ale z racji niższego wieku emerytalnego, a także częstszego podejmowania przez kobiety mniej płatnych prac oraz okresów opieki nad dziećmi, świadczenia emerytek są o około tysiąc złotych niższe niż emerytów. Tym bardziej istotna powinna być edukacja powszechna na temat systemu emerytalnego, a w szczególności uświadomienie kobietom, że krótszy okres pracy oskładkowanej przekłada się na niższą emeryturę – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Najbardziej zdecydowanie przeciwko zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wypowiadają się najstarsi badani, w wieku od 55 do 64 lat (48 proc. jest przeciw, 32 proc. za, 20 proc. niezdecydowanych). Natomiast najwięcej zwolenników i zwolenniczek przechodzenia na emeryturę w tym samym wieku niezależnie od płci – 54 proc. – znajdziemy wśród najmłodszych badanych, w wieku od 18 do 24 lat. Przeciw jest 29 proc., a niezdecydowani stanowią 17 proc.

Tylko 13 proc. przeciw równemu oskładkowaniu tzw. jednofakturowców

Z systemem emerytalnym związana jest również kwestia wyrównania wysokości składek płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale pracujące faktycznie dla tylko jednego usługodawcy, ze składkami płaconymi przez zatrudnionych na umowie o pracę. Za takim rozwiązaniem opowiada się równo połowa respondentów i respondentek. Jednak bardzo wysoki jest też odsetek niezdecydowanych – aż 37 proc. badanych nie umie odpowiedzieć na to pytanie. Przeciwko wyrównaniu składek jest tylko 13 proc.

Zrównanie lub podwyższenie składek prowadziłoby prawdopodobnie do zmniejszenia atrakcyjności elastycznych form zatrudnienia, które są preferowane przez samych pracowników w niektórych branżach, np. wśród programistów czy lekarzy. Ale trudno myśleć o zabezpieczeniu emerytalnym pracujących na B2B, gdy podstawa wymiaru składki samozatrudnionego stanowi średnio 46,7 proc. podstawy pracownika. Dlatego zachęcam osoby, które w oparciu o umowy współpracy B2B otrzymują aktualnie wyższe wynagrodzenia netto, do regularnego oszczędzania na długoterminowe cele emerytalne. Regularne oszczędzanie na przyszłość jest wbudowane w umowy o pracę, natomiast u osób współpracujących na B2B musi zostać wdrożone indywidualnie – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Najmniej zwolenników i zwolenniczek równego oskładkowania jest wśród najmłodszych badanych – 41 proc. wśród osób od 18 do 24 lat (20 proc. jest przeciw, 39 proc. niezdecydowanych) i 42 proc. wśród osób od 25 do 34 lat (15 proc. jest przeciw, aż 43 proc. niezdecydowanych).

Partnerem raportu „Sprawiedliwość w pracy” jest Tesco Technology.

Metodologia badania:

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego w dniach 24-27 lutego 2025 na grupie aktywnych zawodowo Polek i Polaków. Grupa była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie według struktury Głównego Urzędu Statystycznego. Całość badania przeprowadzono na platformie Omnisurv by IQS.