Blisko 70 proc. Polaków chciałoby móc pracować zdalnie, jednak popularność tego trybu pracy spada. Rośnie natomiast popularność pracy hybrydowej – o 5 p. p. rok do roku

Aż 69 proc. aktywnych zawodowo Polek i Polaków chciałoby mieć możliwość samodzielnego wyboru pracy zdalnej na stanowiskach, na których jej wprowadzenie jest obiektywnie możliwe – tak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby najnowszego raportu „Sprawiedliwość w pracy” od No Fluff Jobs, polskiego portalu ogłoszeniowego z widełkami wynagrodzeń. Przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 12 proc. ankietowanych, a 19 proc. nie ma zdania na ten temat.

Za dostępnością wyboru trybu pracy zdalnej przez pracownika opowiada się 74 proc. badanych kobiet i 65 proc. mężczyzn. Patrząc pod kątem wieku, najwięcej zwolenników tego rozwiązania jest wśród najmłodszych i najstarszych badanych – 77 proc. osób od 18 do 24 roku życia i 73 proc. od 55 do 64 roku życia. Wśród ankietowanych od 25 do 34 i od 35 do 44 roku życia jest to po 69 proc., a w grupie osób od 45 do 54 roku życia – tylko 63 proc.

Z analizy ofert pracy na No Fluff Jobs wynika, że w pierwszym kwartale 2025 r. możliwość pracy całkowicie zdalnej pojawiła się w 32 proc. ogłoszeń, stacjonarnej w 42 proc. ofert, a hybrydowej – w 26 proc. Rok wcześniej oferty pracy zdalnej stanowiły 35 proc. wszystkich ogłoszeń (3 p.p. więcej niż obecnie), stacjonarnej – 44 proc. (2 p.p. więcej), a tryb hybrydowy występował rzadziej – w 21 proc. ofert (5 p.p. mniej).

Wiemy bardzo dobrze od lat, jak dużym zainteresowaniem i dobrą opinią u kandydujących cieszy się praca zdalna. Badanie pokazuje, że pracownicy czują silną potrzebę, by to w ich gestii była decyzja o możliwości pracy z domu. Od kilkunastu miesięcy śledzimy jednak na nofluffjobs.com, że odsetek nowych ofert z opcją pracy zdalnej spada – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs. – Jednym z powodów może być to, że część firm, która oferowała ten tryb w czasie pandemii lub zaraz po nim, nie przekonała się finalnie do tego rozwiązania. Pracodawcy widzą, że przestrzeń biurowa sprzyja nie tylko lepszej współpracy i sprawniejszej komunikacji, ale też wzmocnieniu kultury firmy. Są to elementy, których pracownicy mogą nie doceniać, ale długofalowo mogą mieć znaczenie dla organizacji .

Spada odsetek ofert pracy zdalnej, ale również stacjonarnej

Utrzymuje się trend spadku popularności pracy zdalnej, niezależnie od poziomu stanowiska. Najczęściej możliwość wykonywania obowiązków zawodowych spoza biura pojawia się w ogłoszeniach o pracy na stanowiskach o najwyższym poziomie doświadczenia, tzw. seniorskich. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku można ją było znaleźć w 45,5 proc. ofert, a w analogicznym okresie ubiegłego roku – w 50 proc. W przypadku pracy dla osób o średnim poziomie doświadczenia (tzw. midów) w tym roku było to 26,5 proc., a rok wcześniej – 29 proc. W ogłoszeniach o pracy na stanowiskach juniorskich, kierowanych do początkujących, odsetki te wynoszą odpowiednio 22,5 proc. w tym roku oraz 25,5 proc. w ubiegłym.

Jednocześnie jednak spada też odsetek ogłoszeń o pracy stacjonarnej. W pierwszych trzech miesiącach tego roku stanowiły 27 proc. ofert dla seniorów (rok wcześniej 30 proc.), 51,5 proc. ofert dla midów (rok wcześniej 55,5 proc.) i 52 proc. ofert dla juniorów (rok wcześniej 59,5 proc.). Co ciekawe, odnotowano znaczący wzrost odsetka ofert pracy hybrydowej kierowanych do najmniej doświadczonych kandydatów i kandydatek. W pierwszym kwartale 2025 r. wyniósł on aż 25 proc., podczas gdy rok wcześniej było to tylko 15 proc. Wśród ogłoszeń kierowanych do midów hybrydowy tryb pracy pojawił się w 22 proc. w tym roku i 15,5 proc. rok wcześniej, a w przypadku ogłoszeń kierowanych do seniorów – w 27 proc. w tym roku i 20,5 proc. rok wcześniej.

Praca zdalna lub hybrydowa najczęściej dostępna w branży IT

No Fluff Jobs przeanalizował także dostępność różnych trybów pracy w poszczególnych kategoriach branżowych. Największy odsetek ofert pracy zdalnej – 71,5 proc. – można znaleźć w kategoriach IT Business Intelligence oraz GameDev. Trzecie miejsce zajmuje kategoria AI – 62 proc. Tryb hybrydowy jest najrzadziej oferowany we wszystkich analizowanych branżach. Tak jak w przypadku pracy zdalnej, najczęściej można ją znaleźć w kategoriach IT – Agile / Scrum Master (47 proc.), Analityka biznesowa (41 proc.) oraz Zarządzanie projektami (37,5 proc.). Praca stacjonarna najczęściej jest wymieniana w kategoriach: Mechanika – 95,5 proc. (rok wcześniej – 94,5 proc.), Administracja biurowa – 84 proc. (rok wcześniej – 82 proc.) i Automatyka – 83 proc. (chociaż tutaj widać spadek, rok wcześniej było to 88,5 proc.).

Metodyka badania:

Raport „Sprawiedliwość w pracy” powstał na podstawie badania przeprowadzonego w dniach 24-27 lutego 2025 na grupie aktywnych zawodowo Polek i Polaków. Grupa była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie według struktury Głównego Urzędu Statystycznego. Całość badania przeprowadzono na platformie Omnisurv by IQS.