Łódź, Katowice, Kraków, Warszawa z najwyższymi pensjami, zaskakująco wysoko jest też Opole. Nowa analiza polskiego rynku pracy
Najwięcej ogłoszeń o pracy w trybach stacjonarnym i hybrydowym dotyczy zatrudnienia w Warszawie, ale to Kraków i Opole oferują najwyższe pensje, jak wynika z nowej analizy No Fluff Jobs. Mediana górnych widełek w tych miastach to nawet 30,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B. Początkujący kandydaci i kandydatki najwięcej mogą zarobić w Łodzi, a osoby ze średnim doświadczeniem – w Katowicach. W analizowanych miastach w 3. kwartale 2025 r. opublikowano o 40 proc. więcej ofert pracy hybrydowej niż stacjonarnej.
2025-10-09, 10:36

Chociaż najwięcej ofert pracy w trybie hybrydowym lub stacjonarnym jest dostępnych w Warszawie, to wcale nie w stolicy kandydaci i kandydatki mogą liczyć na największe zarobki. Najwyższą medianę górnych widełek wynagrodzenia, sięgającą 30,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B, można obecnie znaleźć w ogłoszeniach kierowanych do najbardziej doświadczonych pracowników w  Krakowie i w Opolu. To dane z najnowszej analizy ofert pracy w dużych polskich miastach od No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami, który od 11 lat ułatwia kandydatom i kandydatkom znalezienie pracy dopasowanej do ich oczekiwań finansowych.

Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej?

Osoby początkujące na rynku pracy na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć w Łodzi (mediana górnych widełek to 10 tys. zł netto + VAT na kontrakcie B2B), a kandydaci i kandydatki o średnim poziomie doświadczenia – w Katowicach (mediana górnych widełek to 27 tys. zł netto + VAT na kontrakcie B2B). W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zarobki są niższe i mniej zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi miastami. W Warszawie osoby początkujące na rynku pracy mogą liczyć na najwyższe w Polsce wynagrodzenia na etacie (mediana górnych widełek to 8 tys. zł brutto). Najwięcej zarobią też osoby na najwyższym poziomie doświadczenia (mediana górnych widełek – 24 tys. zł brutto). Natomiast w przypadku specjalistów i specjalistek o średnim poziomie doświadczenia pod tym względem przoduje Kraków – mediana górnych widełek wynosi 16 tys. zł brutto. 

Analizując oferowane zarobki w największych polskich miastach, wyraźnie widzimy, że atrakcyjne stawki to już nie jest tylko domena Krakowa i Warszawy. W zależności od kategorii, poziomu doświadczenia czy trybu pracy, wysoko w rankingach pojawiają się także np. Katowice, Łódź czy Opole  – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.Interesujące jest też, że to nie tryb pracy determinuje wysokość wynagrodzenia. Co prawda stawki w ofertach pracy zdalnej są często w topie, ale są porównywalne z wynagrodzeniami proponowanymi w pracy stacjonarnej czy hybrydowej w konkretnych lokalizacjach. O różnicach w oferowanych pensjach decydować mogą niuanse np. polityka wynagrodzeniowa firmy, branża, w jakiej ta działa, typy proponowanych umów.

Niezależnie od lokalizacji nie widać istotnej różnicy w wysokości wynagrodzeń między trybem stacjonarnym i hybrydowym. Na kontrakcie B2B najwyższa mediana górnych widełek zarobków wynosi 30,2 tys. zł netto (+ VAT) w przypadku pracy stacjonarnej (Kraków) i 30,7 tys. zł netto (+ VAT) w przypadku pracy hybrydowej (również w Krakowie). Z kolei na etacie najwyższe mediany górnych widełek proponowanych pensji wynoszą 25 tys. zł brutto w przypadku pracy stacjonarnej (Kraków) i 24 tys. zł brutto w przypadku pracy hybrydowej (Warszawa). 

Praca zdalna? Mniej ofert i niższe wynagrodzenia

Możliwość pracy całkowicie zdalnej w poddanych analizie miastach pojawiała się w 3. kwartale 2025 roku w ogłoszeniach niemal dwukrotnie rzadziej niż tryby hybrydowy i zdalny. Niższe są też oferowane w tym trybie wynagrodzenia – mediana górnych widełek to 27 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B oraz do 22,5 tys. zł brutto na umowie o pracę. 

W analizowanych miastach w 3. kwartale tego roku opublikowano o ok. 40 proc. więcej ofert pracy hybrydowej niż stacjonarnej. Łódź jest jedynym miastem, w którym liczba ogłoszeń wymagających pracy wyłącznie z biura jest wyższa niż tych z dostępnością trybu mieszanego.

