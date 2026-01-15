Odbicie na rynku IT – w minionym roku dostępność ofert pracy wzrosła o 44 proc. No Fluff Jobs podsumowuje 2025 rok
Rośnie liczba ogłoszeń o pracy w branży IT – w 2025 r. średnia liczba ofert publikowanych przez jednego pracodawcę wzrosła z 10 do 17, jak wynika z najnowszej analizy portalu No Fluff Jobs. Prawie 60 proc. ofert dotyczy rekrutacji na stanowiska seniorskie. Jednocześnie o 45 proc. spadła średnia liczba aplikacji na jedno stanowisko. Kategorią najchętniej wybieraną przez kandydatów i kandydatki pozostaje Frontend – średnio na jedno ogłoszenie spływa 78 CV.
2026-01-15, 09:14

Rynek pracy w branży IT w 2025 roku odnotował odbicie pod względem dostępności ofert zatrudnienia – opublikowano o 44 proc. ogłoszeń więcej niż w roku wcześniejszym, jak wynika z najnowszego raportu „Rynek pracy w IT 2025” od No Fluff Jobs, polskiego portalu z widełkami w ogłoszeniach o pracy. Średnia liczba ofert publikowanych przez jednego pracodawcę zwiększyła się z 10 w 2024 r. do 17 do 2025 r. 

Wygląda na to, że najgorsze w IT mamy już za sobą. Co prawda nie ma powodów do hurraoptymizmu, bo w porównaniu z latami 2021-2022 to nadal zapotrzebowanie na rynku nie jest tak wysokie, ale powrót do stabilnego, „normalnego” rynku jest jak najbardziej pozytywnym zwiastunem – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Chociaż przy bliższym przyjrzeniu się sytuacji możemy dojść do wniosku, że nie jest już jak wcześniej. Firmy dziś jeszcze bardziej poszukują doświadczonych pracowników – w 2025 już 60 proc. ogłoszeń dotyczyło poziomu senior i expert, a tylko co dwudziesta oferta pracy skierowana była do juniora. 

Średnia liczba aplikacji na jedną ofertę spadła o 45 proc.

Wraz ze wzrostem dostępności stanowisk w sektorze zmniejszyła się konkurencja – średnia liczba aplikacji na jedną ofertę pracy spadła o 45 proc. rok do roku. Spadki mają porównywalną wartość zarówno w przypadku ogłoszeń adresowanych do początkujących, jak i do bardziej doświadczonych kandydatów. Najbardziej zmniejszyła się konkurencja w kategoriach AI, Fullstack, Business Analysis oraz UX/UI/Design. Niezmiennie najwięcej osób kandyduje na stanowiska z kategorii Frontend – średnio 78 na jedno ogłoszenie. 

Niemal 60 proc. otwartych obecnie rekrutacji dotyczy stanowisk seniorskich. Osób o średnim poziomie doświadczenia szuka 35 proc. firm. Wśród wymagań wobec kandydatów i kandydatek cały czas królują Python (23 proc. ofert), SQL (22 proc. ofert) oraz Java (18,5 proc.), czyli podstawowe narzędzia m.in. backendowców, fullstacków i analityków danych. 

W IT nadal dominuje praca zdalna, ale rośnie popularność hybrydy

W branży IT niezmiennie dominuje praca zdalna – taka możliwość pojawia się w 43 proc. ogłoszeń na No Fluff Jobs. Rośnie popularność trybu hybrydowego. Jeszcze 3 lata temu możliwość wykonywania pracy częściowo z domu, a częściowo z biura, pojawiała się w 19 proc. ofert. Obecnie jest to już 35 proc. 

Jeśli chodzi o najczęściej oferowane benefity pozapłacowe, to w minionym roku pracodawcy coraz częściej wspominali w ofertach o prywatnej opiece medycznej (85 proc. ofert, o 5 p.p. więcej niż rok wcześniej) oraz o kartach subskrypcyjnych na zajęcia sportowe (71 proc. ofert, wzrost o 8 p.p. w stosunku do 2024 r.).

KONTAKT / AUTOR
Anna Czajka-Kalinowska
Managerka Public Relations
691476903
ZAŁĄCZNIKI
fot_dc_studio_freepik.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Nowa jakość rekrutacji w branży IT
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.