Odbicie na rynku IT – w minionym roku dostępność ofert pracy wzrosła o 44 proc. No Fluff Jobs podsumowuje 2025 rok

Rynek pracy w branży IT w 2025 roku odnotował odbicie pod względem dostępności ofert zatrudnienia – opublikowano o 44 proc. ogłoszeń więcej niż w roku wcześniejszym, jak wynika z najnowszego raportu „Rynek pracy w IT 2025” od No Fluff Jobs, polskiego portalu z widełkami w ogłoszeniach o pracy. Średnia liczba ofert publikowanych przez jednego pracodawcę zwiększyła się z 10 w 2024 r. do 17 do 2025 r.

Wygląda na to, że najgorsze w IT mamy już za sobą. Co prawda nie ma powodów do hurraoptymizmu, bo w porównaniu z latami 2021-2022 to nadal zapotrzebowanie na rynku nie jest tak wysokie, ale powrót do stabilnego, „normalnego” rynku jest jak najbardziej pozytywnym zwiastunem – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Chociaż przy bliższym przyjrzeniu się sytuacji możemy dojść do wniosku, że nie jest już jak wcześniej. Firmy dziś jeszcze bardziej poszukują doświadczonych pracowników – w 2025 już 60 proc. ogłoszeń dotyczyło poziomu senior i expert, a tylko co dwudziesta oferta pracy skierowana była do juniora.

Średnia liczba aplikacji na jedną ofertę spadła o 45 proc.

Wraz ze wzrostem dostępności stanowisk w sektorze zmniejszyła się konkurencja – średnia liczba aplikacji na jedną ofertę pracy spadła o 45 proc. rok do roku. Spadki mają porównywalną wartość zarówno w przypadku ogłoszeń adresowanych do początkujących, jak i do bardziej doświadczonych kandydatów. Najbardziej zmniejszyła się konkurencja w kategoriach AI, Fullstack, Business Analysis oraz UX/UI/Design. Niezmiennie najwięcej osób kandyduje na stanowiska z kategorii Frontend – średnio 78 na jedno ogłoszenie.

Niemal 60 proc. otwartych obecnie rekrutacji dotyczy stanowisk seniorskich. Osób o średnim poziomie doświadczenia szuka 35 proc. firm. Wśród wymagań wobec kandydatów i kandydatek cały czas królują Python (23 proc. ofert), SQL (22 proc. ofert) oraz Java (18,5 proc.), czyli podstawowe narzędzia m.in. backendowców, fullstacków i analityków danych.

W IT nadal dominuje praca zdalna, ale rośnie popularność hybrydy

W branży IT niezmiennie dominuje praca zdalna – taka możliwość pojawia się w 43 proc. ogłoszeń na No Fluff Jobs. Rośnie popularność trybu hybrydowego. Jeszcze 3 lata temu możliwość wykonywania pracy częściowo z domu, a częściowo z biura, pojawiała się w 19 proc. ofert. Obecnie jest to już 35 proc.

Jeśli chodzi o najczęściej oferowane benefity pozapłacowe, to w minionym roku pracodawcy coraz częściej wspominali w ofertach o prywatnej opiece medycznej (85 proc. ofert, o 5 p.p. więcej niż rok wcześniej) oraz o kartach subskrypcyjnych na zajęcia sportowe (71 proc. ofert, wzrost o 8 p.p. w stosunku do 2024 r.).