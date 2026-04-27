Zmiany na rynku pracy IT: Architecture po raz pierwszy od lat nie jest najlepiej opłacaną specjalizacją, koniec dominacji pracy zdalnej. No Fluff Jobs podsumowuje 1. kwartał 2026 r.
W sektorze IT hybrydowy model pracy (41 proc. ogłoszeń) po raz pierwszy wyprzedził pracę zdalną, wymienianą obecnie w 38,5 proc ogłoszeń. W 1. kwartale roku branża notuje też 23-procentowe odbicie w liczbie ogłoszeń kwartał do kwartału, chociaż nadal dominują oferty kierowane do seniorów i midów (łącznie ponad 90 proc. ogłoszeń z sektora). Wśród najlepiej opłacanych specjalizacji nastąpiło przetasowanie – dominująca od 3 lat kategoria Architecture została zdetronizowana przez ERP. Kolejne miejsca zajmują Security oraz DevOps.
2026-04-27, 13:06

Ponownie przybywa ofert pracy w branży IT. W 1. kwartale 2026 r. ich liczba zwiększyła się o 23 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału 2025 r., jak wynika z najnowszej analizy ogłoszeń opublikowanych na No Fluff Jobs, największego polskiego portalu z widełkami w ogłoszeniach o pracy. Nie zmienia się jednak zapotrzebowanie na specjalistów o konkretnym poziomie doświadczenia. Blisko 60 proc. ofert kierowanych jest do seniorów, nieco ponad ⅓ do midów, a tylko ok. 5 proc. do juniorów. Ogólne mediany widełek wynagrodzeń również pozostają na stałym poziomie, chociaż widać zmiany w przypadku poszczególnych specjalizacji. 

Wzrost liczby ogłoszeń pokazuje, że rynek dalej potrzebuje specjalistów i specjalistek, nawet w dobie coraz powszechnego AI. Jako No Fluff Jobs, portal z obowiązkowymi widełkami płacowymi, liczymy też, że coraz częściej na rynku będą pojawiać się transparentne oferty pracy komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs. – Wprowadzona w grudniu ustawa „Jasne zarobki”, jakkolwiek nieidealna, oraz nadchodząca dyrektywa unijna o równym wynagradzaniu wymuszają na firmach budowę siatek płac i uporządkowanie poziomów pensji wewnątrz. Tym samym część organizacji staje się gotowa też na publiczne pokazywanie widełek, bo tak obecni, jak i przyszli pracownicy będą dokładnie wiedzieć, w jakim przedziale wynagrodzenia mogą się poruszać.

Zmiana na 1. miejscu najlepiej opłacanych specjalizacji

W pierwszych trzech miesiącach 2026 r. najbardziej spadły wynagrodzenia w kategoriach Mobile – aż do 21 proc. w dolnych widełkach na etacie – oraz UX – do 17 proc. w dolnych widełkach na etacie. Spadek odnotowano również w najlepiej od trzech lat opłacanej kategorii Architecture, nawet do 17,5 proc. w górnych widełkach na umowie o pracę. W wielu specjalizacjach nastąpiły też jednak wzrosty oferowanych zarobków. 

Obecnie najlepiej opłacane specjalizacje IT to:

  • ERP (Enterprise Resource Planning): 28,5-33,5 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 18-24,8 tys. zł na umowie o pracę;
  • Architecture IT: 27-32 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 18-22 tys. zł na umowie o pracę;
  • Security: 25-30 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 18-24,8 tys. zł na umowie o pracę;
  • DevOps: 23,5-28,5 zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 17-24 tys. zł na umowie o pracę.

Dominuje praca hybrydowa

Najpopularniejszą formą zatrudnienia w branży IT niezmiennie pozostaje kontrakt B2B, wymieniany w 71 proc. ofert pracy. Możliwość zatrudnienia na etat pojawia się w 37 proc. ogłoszeń (wartości nie sumują się do 100%, bo pracodawcy mogą podać kilka proponowanych umów w ogłoszeniu - red.). Proporcje te różnią się jednak w zależności od poziomu doświadczenia. W ogłoszeniach adresowanych do juniorów częściej oferowany jest etat (52 proc. ogłoszeń, a B2B pojawia się w 42 proc.). W ofertach pracy kierowanych do midów kontrakt B2B pojawia się już w 72 proc., a umowa o pracę w 38 proc. W przypadku ofert dla seniorów kontrakt B2B pojawia się w 74,5 proc. ogłoszeń, a etat – w 24 proc. 

W 1. kwartale 2026 r. po raz pierwszy od lat w ogłoszeniach o pracy dominował tryb hybrydowy, wymieniany w 41 proc. ofert. Najpopularniejszy dotychczas tryb zdalny pojawił się w 38,5 proc. ofert, a praca z biura – w 20,5 proc. 

To potwierdzenie trendu, który w IT obserwujemy od kilku lat. W trakcie pandemii praca zdalna „wystrzeliła” jako bardzo powszechny tryb pracy, jednak po unormowaniu sytuacji pracodawcy coraz częściej zaczynają zapraszać pracowników do biura. Ponieważ opór w sektorze technologicznym wobec pracy w całości stacjonarnej byłby duży, firmy zwykle decydują się na tryb hybrydowy jako opcję „pośrednią”, która na długim dystansie ma zadowolić obie stronytłumaczy Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

KONTAKT / AUTOR
Anna Czajka-Kalinowska
Managerka Public Relations
691476903
ZAŁĄCZNIKI
fot_canva.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Nowa jakość rekrutacji w branży IT
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.