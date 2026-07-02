Frontend oblegany przez początkujących w branży IT, ale liczba ofert pracy cały czas spada. Podsumowanie półrocza na rynku pracy

Dobra passa na rynku pracy IT trwa – odnotowany w ubiegłym roku trend wzrostu liczby ogłoszeń o pracy w dalszym ciągu się utrzymuje. Od stycznia do maja 2026 r. dostępność ofert była średnio o 70 proc. większa niż w tych samych miesiącach ubiegłego roku, jak wynika z najnowszego raportu „Kariera w IT 2026” od No Fluff Jobs, największego polskiego portalu z widełkami wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracy.

Pierwsza połowa 2026 roku pokazuje, że rynek pracy IT wszedł w fazę dojrzałej stabilizacji z wyraźnym wektorem na efektywność. Choć ogólna liczba ofert rośnie, co jest świetną wiadomością dla kandydatów, to struktura tego wzrostu ulega zmianie. Oczekiwania pracodawców rosną proporcjonalnie do stawek, jakie są w stanie zaoferować na najwyższych stanowiskach w obszarach ERP czy AI – zauważa Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs. – Mamy do czynienia z rynkiem dwóch prędkości: z jednej strony toczy się agresywna walka o seniorów posiadających unikalną wiedzę architektoniczną i biznesową, z drugiej widzimy ogromną barierę wejścia dla osób na początku drogi. Kluczem do utrzymania dynamiki wzrostu polskiego sektora tech będzie teraz umiejętne budowanie programów mentoringowych i efektywne wdrażanie młodych talentów w realia ery AI.

Nawet 146 CV na jedno ogłoszenie juniorskie we Frontendzie

Pozycję niekwestionowanego lidera utrzymuje specjalizacja Backend, odpowiadająca za 17,5 proc. wszystkich ogłoszeń. Wiceliderem jest kategoria Data & Business Inteligence z udziałem na poziomie 12 proc. rynku. Rośnie udział ofert z kategorii AI, choć nie tak dynamicznie, jak można by się tego spodziewać na podstawie tempa rozwoju i adaptacji tej technologii

Konsekwentnie kurczy się natomiast udział ogłoszeń z kategorii Frontend. Jeszcze w 2024 r. oferty dla programistów tworzących interfejsy stanowiły 5 proc. wszystkich ogłoszeń na No Fluff Jobs. W pierwszym półroczu 2026 r. ich udział wyniósł 3,4 proc. Ta tendencja spadkowa jest widoczna już od kilku lat, choć nadal to właśnie ta specjalizacja budzi największe zainteresowanie osób chcących rozpocząć karierę w branży IT. Na jedną ofertę pracy na stanowisku juniorskim we Frontendzie spływa średnio aż 146 aplikacji.

Dla porównania, na jedno ogłoszenie o pracy dla osób o najniższym poziomie doświadczenia we wszystkich kategoriach IT aplikuje średnio 47 kandydatów i kandydatek. W przypadku ofert kierowanych do midów są to średnio 24 osoby, natomiast na ogłoszenia dla seniorów odpowiada średnio 19 osób.

AI napędza wzrost popularności Pythona

Najwyższe wynagrodzenia w branży w 1. połowie 2026 r. oferowano ekspertom z obszaru ERP – mediana górnych widełek wynagrodzenia dla seniorów sięgnęła 33,6 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B. Na drugim miejscu znalazła się kategoria się Architecture IT – do 31,9 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B. Na trzeciej pozycji wśród najlepiej opłacanych specjalizacji nastąpiła zmiana – po pierwszym kwartale tego roku były to specjalizacje Security oraz DevOps. Obecnie ich miejsce zajęły kategorie Fullstack (do 30,2 tys. zł netto + VAT na kontrakcie B2B) oraz AI (do 30,1 tys. zł netto + VAT na kontrakcie B2B).

Wśród języków programowania, których znajomości oczekuje się od kandydatów i kandydatek do pracy w IT, dominuje Python, wymieniany w 21,6 proc. ofert pracy. To wzrost o prawie 8 p.p. w ciągu czterech i pół roku. Siłą napędową tej zmiany jest rozwój AI i automatyzacja. Stabilną pozycję utrzymuje SQL (w 20,3 proc. ofert), często wymagany w kategoriach mocno związanych z danymi, takich jak Data & BI, Backend i Business Analysis, a także w Testingu. Z kolei Java z roku na rok traci na znaczeniu, nadal jednak wymieniana jest w 16,1 proc. ogłoszeń.

Wzrost popularności Pythona oraz wysokie pozycje finansowe specjalizacji Fullstack i AI to bezpośredni efekt dojrzałości biznesowej rynku. Firmy przestały traktować sztuczną inteligencję jako technologiczną ciekawostkę, a zaczęły wdrażać ją na masową skalę do swoich produktów i operacji. Z perspektywy zarządzania organizacją oznacza to głęboką zmianę w strukturze zespołów – komentuje Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs. – Tradycyjny podział na wąskie specjalizacje zaciera się na rzecz ekspertów wszechstronnych, potrafiących „łączyć kropki” między backendem, frontendem i analizą danych.