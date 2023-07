Prawie 70 proc. polskich pracowników rusza się zbyt mało , chociaż już połowa firm oferuje parkingi dla rowerów. Rusza kampania Zdrowy Kod od No Fluff Jobs

W branży IT najpopularniejszym benefitem dla pracowników od lat niezmiennie pozostaje prywatna opieka medyczna – według danych No Fluff Jobs, polskiego portalu IT z ogłoszeniami o pracy, pojawiła się ona w 78 proc. ofert opublikowanych w 1. półroczu 2023 r. Jeśli chodzi o inne udogodnienia związane ze zdrowiem, to w 77 proc. ofert wymieniana jest subskrypcja sportowa (np. karta Multisport), a w ponad 48 proc. parking dla rowerów (chociaż o prysznicu w biurze wspomina się już tylko w 33,5 proc. ogłoszeń). Karta lunchowa pojawiła się w 8 proc. ofert, a dostęp do świeżych owoców – w 4 proc.

W ogłoszeniach o pracy zdarzają się nawet takie udogodnienia jak sauna, basen, zajęcia jogi, masaże, kort do squasha, dostęp do aplikacji do treningu zdrowia psychicznego, a nawet sesje well-beingowe ze specjalist(k)ą. Jednak ogółem liczba benefitów oferowanych przez firmy w ogłoszeniach o pracy w ostatnim czasie spada – zapewne częściowo ze względu na oszczędności, ale też z powodu wciąż dużej popularności pracy zdalnej, która sprawia, że pracownicy i pracowniczki rzadziej odwiedzają biura. Tym bardziej warto samodzielnie pamiętać o dbaniu o swoje zdrowie i samopoczucie – dlatego zainicjowaliśmy naszą kampanię Zdrowy Kod – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Zdrowy Kod jest akcją skierowaną do pracowników i pracowniczek oraz kandydatów i kandydatek do pracy w IT. Na stronie internetowej, TikToku, Instagramie i w innych mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube No Fluff Jobs można zapoznać się z poradami dietetyka Marcina Jackowiaka oraz fizjoterapeutki Dominiki Rosińskiej na temat m.in. zdrowego odżywiania, odpowiedniego nawadniania organizmu, prawidłowej postawy ciała, ergonomii stanowiska pracy oraz ćwiczeń, które można wykonywać nawet bez wstawania z krzesła. W ramach zapowiedzi akcji w maju na konferencji technologicznej Infoshare w Gdańsku stanął food truck ze zdrowymi przekąskami i napojami. Kampania Zdrowy Kod potrwa do końca sierpnia.

Praca specjalistów i specjalistek IT jest pracą siedzącą, często wiąże się z dużym stresem, co prowadzi do przykrych konsekwencji zdrowotnych. Chcemy dostarczyć kandydatom i kandydatkom informacje, które pomogą im uporać się m.in. z bólem pleców, sztywnością karku i zorganizować ergonomiczne stanowisko pracy, a także poprawić nawyki żywieniowe i wzbogacić dietę w elementy wspomagające efektywną pracę – dodaje Michał Rogoziński, Art Lead w No Fluff Jobs i pomysłodawca kampanii.

W ostatnich latach gwałtownie rośnie liczba zwolnień lekarskich spowodowanych chorobami układu ruchu, najczęściej bólem pleców, ponad 67 proc. polskich pracowników nie wykonuje aktywności fizycznej w zakresie zalecanym przez WHO jako niezbędny do zachowania zdrowia. Wzrasta też liczba osób chorujących na choroby cywilizacyjne takie jak nadwaga i otyłość, nadciśnienie, czy nieprawidłowy poziom cholesterolu oraz glukozy. Jednocześnie niemal 60 proc. Polaków uważa zachowanie dobrego zdrowia za jedną z najważniejszych wartości codziennego życia.

To nie pierwsza inicjatywa No Fluff Jobs stworzona z myślą o pracownikach i osobach szukających pracy. Jesienią ubiegłego roku firma rozpoczęła kampanię Szanuj Siebie, która miała za zadanie wywołanie publicznej dyskusji na rzecz podawania widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach, pokazującej, że nie tylko pozwala to łatwiej znaleźć osobę dopasowaną do stanowiska pracy, lecz także przeciwdziałać nierównościom płac. Jeszcze wcześniej No Fluff Jobs przeprowadził akcję IT Heroes, której celem było docenienie pracy specjalistów(-ek) z sektora technologicznego w czasie pandemii. W trakcie jej trwania powstało kilkadziesiąt wartych uwagi projektów IT, które miały wpływ m.in. na ułatwienie dostępu do usług medycznych, edukacji na odległość czy wsparcia najbardziej potrzebujących.