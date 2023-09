No Fluff Jobs startuje z ogłoszeniami o pracy spoza branży IT. 91 proc. Polek i Polaków woli kandydować na oferty z podanym wynagrodzeniem

Każda firma w UE będzie musiała uporządkować politykę wynagrodzeń

Podawanie w ogłoszeniach o pracy informacji o tzw. widełkach płacowych, czyli przedziale proponowanego wynagrodzenia, do tej pory stanowiło domenę głównie nowoczesnych branż takich jak IT, gdzie z powodu niedoborów kadrowych pracodawcy muszą konkurować o najlepsze talenty i liczyć się z potrzebami kandydatów i kandydatek. Dzięki obowiązującej od czerwca unijnej dyrektywie o transparentności płac, która zobowiązuje kraje członkowskie do uporządkowania polityki wynagrodzeń w firmach do 7 czerwca 2026 r., wkrótce staną się one standardem w ofertach pracy.

Im młodsze pokolenie, tym widełki płac są ważniejsze

Według danych z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie No Fluff Jobs, polskiego portalu z ofertami pracy, aż 89 proc. Polek i Polaków uważa, że każda branża powinna publikować widełki płacowe w ogłoszeniach. Co więcej, 91 proc. osób w wieku produkcyjnym woli aplikować na oferty z podaną stawką. W przypadku tylko najmłodszych respondentów i respondentek, w wieku od 18 do 24 lat, dopiero wchodzących na rynek pracy, ten ostatni wskaźnik wynosi aż 97 proc.

Kilkanaście nowych kategorii ogłoszeń na No Fluff Jobs

Portal No Fluff Jobs od początku swojego istnienia w 2014 r. wymaga od pracodawców publikacji widełek płacowych w każdym ogłoszeniu, co nadal nie jest standardem na rynku. W ubiegłym roku firma zorganizowała kampanię „Szanuj Siebie”, która miała za zadanie wywołanie publicznej dyskusji na rzecz podawania widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach, pokazującej, że nie tylko pozwala to łatwiej znaleźć osobę dopasowaną do stanowiska pracy, lecz także przeciwdziałać nierównościom płac. Kampania zdobyła m.in. zwycięską nagrodę w konkursie Employer Branding Excellence Awards.

Nasza akcja „Szanuj siebie – nie aplikuj bez widełek” trafiła do 6 mln ludzi w Polsce. Do nas za to trafiły słowa wsparcia i głośno wyrażana potrzeba pojawienia się portalu z widełkami w innych branżach – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs – Te dwie rzeczy złożyliśmy w całość i otworzyliśmy się na kilkanaście nowych kategorii np. marketing, sprzedaż, finanse, HR, obsługa klienta. Obecnie mamy około 5 tys. ofert pracy spoza sektora IT, a dziś jesteśmy już nr 1 w liczbie ofert pracy w Marketingu z widełkami płacowymi. To pokazuje, że rynek cały czas potrzebuje więcej transparentności.

Teraz No Fluff Jobs rozpoczyna akcję edukacyjną „Widełki wszędzie”. Ma ona na celu wyposażenie firm w niezbędną wiedzę na temat tego, jak przygotowywać poziomy wynagrodzeń w firmie i jak je komunikować wewnętrznie i w ogłoszeniach. Brak opracowanych siatek płac jest jednym z istotnych problemów polskich przedsiębiorstw – jak wynika z badania doświadczeń specjalistów i specjalistek IT na rynku pracy, przeprowadzonego w czerwcu na zlecenie No Fluff Jobs, w teoretycznie słynącej z nowoczesności branży IT jedynie 30 proc. firm ma siatki płac, które są znane pracownikom i pracowniczkom. Akcja zwraca przede wszystkim uwagę na fakt, że jawność wynagrodzeń to realna potrzeba kandydatów i kandydatek. Według wspomnianego najnowszego badania, tylko 12 proc. osób ma zaufanie do pracodawców, którzy nie podają zakresów wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracy.

Możliwość darmowej publikacji ogłoszeń na No Fluff Jobs do końca października

Chcemy przygotować pracodawców i pracodawczynie w Polsce na zmiany w prawie, dlatego nasza kampania skupia się na edukowaniu i pokazywaniu dobrych praktyk – tłumaczy Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs – Od lat jesteśmy ambasadorami transparentnych wynagrodzeń w Polsce i Europie. Jako jedyny z dużych portali ogłoszeniowych na rynku umożliwiamy publikowanie ogłoszeń tylko ze wskazanym wynagrodzeniem. Działamy tak sukcesywnie od samego początku i chętnie podpowiadamy, że to najlepsze wyjście, by zdobyć przychylność kandydujących i trafić na dopasowaną osobę w procesie rekrutacyjnym.

Metodyka badań:

Badanie oceny ogłoszeń o pracy na zlecenie No Fluff Jobs w sierpniu 2023 r. przeprowadziła firma Omnisurv by IQS na grupie reprezentatywnej 1000 aktywnych zawodowo Polek i Polaków w wieku 18-64 lat.

Badanie doświadczeń specjalistów i specjalistek IT na rynku pracy na zlecenie No Fluff Jobs w czerwcu 2023 przeprowadziła firma Fieldstat na reprezentatywnej grupie 700 specjalistów i specjalistek z 5 najpopularniejszych specjalizacji IT: Backend, Frontend, Fullstack, Testing, Project Management.