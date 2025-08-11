Podsumowanie półrocza na rynku pracy IT: najwyższe pensje w kategorii Architecture – nawet do 32 tys. zł netto na B2B. Spada zainteresowanie kandydatów kategorią AI

Najwyższe pensje w branży IT można znaleźć w specjalizacji Architecture, jak wynika z najnowszych danych No Fluff Jobs, polskiego portalu ogłoszeniowego z widełkami wynagrodzeń. Oferowane w niej zarobki aktualnie wynoszą od 26,9 tys. do 32 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i od 19 tys. do 26 tys. zł brutto na umowie o pracę. Drugie miejsce pod tym względem zajmuje specjalizacja ERP (Enterprise Resource Planning) – od 25 tys. do 30 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 13-19 tys. zł brutto na umowie o pracę. Te dwie najlepiej wynagradzane specjalizacje są jednocześnie najrzadziej wybieranymi przez kandydatów i kandydatki, szukających zatrudnienia w IT.

Trzecią kategorią pod względem wysokości oferowanych zarobków jest AI – od 22 tys. do 28,6 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 15,2-23 tys. zł brutto na umowie o pracę. Jednak zainteresowanie osób szukających zatrudnienia w tej specjalizacji od początku roku wyraźnie spadło.

Przy każdej analizie oferowanych zarobków i zainteresowania kandydatów potwierdza się stara reguła: najlepsze pensje oferuje się tam, gdzie są duże wymagania. To niesie za sobą też mniej aplikacji od osób szukających pracy, zwłaszcza gdy na stanowiskach seniorskich lub eksperckich pracodawca oczekuje np. doktoratu – mówi Tomasz Wija, Chief Growth Officer w No Fluff Jobs.

Najwięcej aplikacji niezmiennie we Frontendzie

Najwięcej CV niezmiennie spływa na ogłoszenia o pracy z kategorii Frontend, a w dalszej kolejności – Agile/Scrum Master i UX/UI/Design. W tych kategoriach oferowane zarobki kształtują się następująco:

Frontend: 18-23,5 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 13,7-20 tys. zł brutto na umowie o pracę,

Agile/Scrum Master: 20,5-25,5 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 14,5-20 tys. zł brutto na umowie o pracę;

UX/UI/Design: 13,4-19,3 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 11,8-16 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Szukający pracy w IT najchętniej wybierają B2B lub umowę zlecenie

Chociaż dostępność stanowisk oferujących możliwość pracy całkowicie zdalnej od kilku lat systematycznie spada, również w przychylnej takim rozwiązaniom branży IT, to właśnie one cieszą się największym zainteresowaniem – liczba wysyłanych CV jest ponadtrzykrotnie wyższa niż w przypadku ofert pracy hybrydowej czy w pełni stacjonarnej.

Natomiast jeśli chodzi o typ oferowanej umowy, kandydaci i kandydatki w branży IT najchętniej aplikują na ogłoszenia oferujące zatrudnienie na podstawie kontraktu B2B lub umowy zlecenia. Zdecydowanie najwięcej aplikacji jest przesyłanych w odpowiedzi na oferty kierowane do tzw. juniorów, czyli osób o najniższym poziomie doświadczenia.

Wiemy nie od dziś, że osoby pracujące w IT mogły cieszyć się przez lata dużo większym komfortem wyboru opcji zatrudnienia i elastycznością pracodawców w zakresie typów umowy – mówi Tomasz Wija, Chief Growth Officer w No Fluff Jobs. – Te czasy, jak pokazują nasze dane od około roku, odeszły bezpowrotnie, bo, przykładowo, zaproszenia do pracy w biurze są dużo częstsze. IT jednak wciąż próbuje się „bronić”, co widać po poziomie zainteresowania tymi ofertami, które dają możliwość pracy zdalnej.